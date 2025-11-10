Азербайджан усилил систему ПВО китайскими HQ-9BE

10 ноября 2025, 17:45

Приобретение Азербайджаном китайских ЗРК HQ-9BE значительно укрепит оборонительные возможности страны, уже располагающей российскими и израильскими системами противовоздушной обороны.

Об этом пишет американский журнал Forbes. Эксперты отмечают, что это может стать очередным примером того, как Китай вытесняет РФ с рынка поставок стратегических систем ПВО.Россия традиционно снабжала вооружением как Азербайджан, так и Армению, однако Баку в последние годы активно диверсифицировал источники вооружений, закупая технику у Турции и Израиля. Такая стратегия позволила снизить зависимость от Москвы. По оценкам аналитиков, поставка HQ-9BE способна изменить баланс сил в воздушном пространстве Южного Кавказа.Отмечается, что HQ-9BE способен поражать широкий спектр воздушных целей, включая крылатые ракеты, и обеспечивать ограниченную защиту от тактических баллистических ракет.Подчеркивается, что Азербайджан стал первой страной на Южном Кавказе, которая приобрела столь современную систему у Китая. Для Баку приобретение HQ-9BE станет продолжением курса на модернизацию армии и формирование одной из самых современных систем обороны в регионе.