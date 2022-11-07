7 ноября 2022, 9:45

Германия хочет закупить израильские системы ПВО для защиты Европы

Покупка израильского ПВО Arrow-3 оценивается в 3 миллиарда евро — для Израиля эта сделка станет крупнейшей в истории страны. Также это будет первая продажа этой баллистической системы иностранному покупателю.


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