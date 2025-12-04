Германия стала первой страной в Европе, внедрившей израильскую ПРО Arrow

4 декабря 2025, 9:15

На авиабазе к югу от Берлина состоялась церемония, в ходе которой Израиль передал ВВС Германии свою систему противоракетной обороны большой дальности Arrow 3.

Таким образом Израиль завершил сделку на сумму 4 млрд евро, которая стала крупнейшей сделкой по экспорту вооружений в истории Еврейского государства. Завершение продажи стало первым случаем развертывания системы Arrow 3 за пределами Израиля и США, а также первым случаем, когда усовершенствованная система будет эксплуатироваться независимо другой страной.Первоначально система будет развернута на авиабазе Хольцдорф, примерно в 120 километрах к югу от Берлина, а затем будет развернута и на других объектах.