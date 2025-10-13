Нові цифрові послуги для водіїв у "Дії"

13 октября 2025, 9:15

Тепер українці можуть керувати своїми номерними знаками онлайн — без відвідування Сервісних центрів МВС.

Через «Дію» можна:

• залишати номерні знаки після перереєстрації авто або заміни техпаспорта,

• переглядати збережені номери,

• продовжувати термін дії,

• бронювати улюблені комбінації.



Усе відбувається повністю онлайн — номери залишаються у власника, а їхні дані зберігаються у цифровому форматі.



Нові сервіси з’являться в «Дії» вже найближчим часом. Про запуск повідомлять на офіційних ресурсах.