ГлавнаяНовости
13 октября 2025, 9:15

Нові цифрові послуги для водіїв у "Дії"

Тепер українці можуть керувати своїми номерними знаками онлайн — без відвідування Сервісних центрів МВС.

Через «Дію» можна:

• залишати номерні знаки після перереєстрації авто або заміни техпаспорта,
• переглядати збережені номери,
• продовжувати термін дії,
• бронювати улюблені комбінації.

Усе відбувається повністю онлайн — номери залишаються у власника, а їхні дані зберігаються у цифровому форматі.

Нові сервіси з’являться в «Дії» вже найближчим часом. Про запуск повідомлять на офіційних ресурсах.


Оцените новость:
  • 0 оценок