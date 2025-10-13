Нові цифрові послуги для водіїв у "Дії"

Тепер українці можуть керувати своїми номерними знаками онлайн — без відвідування Сервісних центрів МВС.
Через «Дію» можна:
• залишати номерні знаки після перереєстрації авто або заміни техпаспорта,
• переглядати збережені номери,
• продовжувати термін дії,
• бронювати улюблені комбінації.
Усе відбувається повністю онлайн — номери залишаються у власника, а їхні дані зберігаються у цифровому форматі.
Нові сервіси з’являться в «Дії» вже найближчим часом. Про запуск повідомлять на офіційних ресурсах.