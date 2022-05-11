Росія – країна-агресор у кіберпросторі

11 мая 2022, 11:15

Російська федерація – це країна-агресор, яка здійснює нічим не виправдану агресію проти України не тільки на нашій землі, а й у кіберпросторі.



Російські хакери ведуть війну проти України в кіберпросторі протягом останніх восьми років. Їхня активність постійно зростає. Сьогодні кібератаки – це повноцінна складова війни росії проти України. Від початку року російські військові хакери атакували українські інформаційні системи особливо активно.

Їхньою метою є їх пошкодження та руйнування, знищення даних, запобігання доступу українських громадян до державних сервісів, а також – дестабілізація ситуації в країні та сіяння паніки й недовіри до влади серед населення. Від початку року росія запустила щонайменше декілька сімейств шкідливого програмного забезпечення в Україні – WhisperGate/WhisperKill, CaddyWiper, Hermetic Wiper, Industroyer2, DoubleZero та інші.Також за допомогою кібератак росія хоче створити в Україні гуманітарну катастрофу, адже хакери намагаються перешкоджати роботі енергетичного сектору, екстрених служб, зв'язку, логістики.Російські хакери – це загроза не тільки для України, а й для всього світу.Українські інформаційні ресурси є важливою ціллю для російських військових. Перевірені на українських ресурсах методи кібератак згодом використовують і в інших демократичних країнах світу. Кібератаки, що мають на меті завдати шкоди українським ресурсам, можуть впливати на роботу інформаційних систем інших країн, адже в кіберпросторі немає кордонів. Внаслідок атаки на супутникову мережу Viasat напередодні вторгнення 24 лютого, метою якої було – перешкодити роботі зв'язку для користувачів з України, постраждали кілька держав-членів ЄС.Кібератак зазнають інформаційні системи країн та установ, що допомагають Україні та українцям під час війни.Окрім військових хакерів, до атак проти України та інших демократичних країн долучаються політично вмотивовані хактивісти, дії яких керуються російською владою.Україна використовує для захисту всі наявні ресурси. До кіберзахисту українських інформаційних систем долучились найкращі вітчизняні та світові фахівці. Нам допомагають уряди та комерційні компанії більшості демократичних країн світу. Ми вдячні всім і високо цінуємо цю допомогу. Завдяки цьому сьогодні ми сильні та можемо вистояти.Проте цього замало, адже агресор не зупиниться просто так. Усі країни мають об’єднати зусилля, щоб зупинити агресора, щоб позбавити його можливостей атакувати та змусити відповідати за свої вчинки. Тільки санкції, скоординована робота, обізнаність державних установ, бізнесу та громадян допоможе досягти цієї мети та досягти миру в кіберпросторі.