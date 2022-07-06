Об этом сказал премьер-министр страны Борис Джонсон во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским, передает пресс-служба британского правительства.
6 июля 2022, 13:15
Великобритания передаст Украине еще 10 САУ в ближайшее время
Великобритания передаст Украине еще 10 самоходных артиллерийских установок в ближайшее время и поставит барражирующие боеприпасы.
Об этом сказал премьер-министр страны Борис Джонсон во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским, передает пресс-служба британского правительства.
Об этом сказал премьер-министр страны Борис Джонсон во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским, передает пресс-служба британского правительства.
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