Великобритания передаст Украине еще 10 САУ в ближайшее время

6 июля 2022, 13:15

Великобритания передаст Украине еще 10 самоходных артиллерийских установок в ближайшее время и поставит барражирующие боеприпасы.

Об этом сказал премьер-министр страны Борис Джонсон во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским, передает пресс-служба британского правительства.