Интерфейс Samsung One UI: новый и удобный для работы со смартфоном

29 января 2019, 11:45

Сегодня смартфон – это не просто средство связи. Он объединяет в себе функции мобильной камеры, центра развлечений, портативного компьютера и многие другие.

Зачастую добавление новой функциональности приводит к усложнению и загромождению пользовательского интерфейса, что затрудняет работу с устройством. По мере того, как смартфоны становятся сложнее и технологичнее, возникает потребность в таких интерфейсах, которые позволили бы сделать управление устройством простым и удобным.



И такой интерфейс уже создан. Представленная Samsung графическая оболочка One UI является самой простой и удобной за всю историю компании. Она создавалась с нуля, чтобы помочь пользователям сосредоточиться на том, что для них важнее всего. Интуитивно понятный дизайн One UI способствует удобной работе с устройством, а аккуратная и лаконичная эстетика делает восприятие информации на экране более комфортным.



Простая внутренняя организация интерфейса One UI отражает глубокое понимание того, как сегодня люди взаимодействуют со своими мобильными устройствами.



Он упрощает навигацию по экрану с большой диагональю за счет возможности разделить его на две части. В графической оболочке One UI верхняя половина дисплея используется для просмотра контента, а нижняя – для взаимодействия со смартфоном.



Свободное пространство в верхней части экрана создает более сбалансированную и визуально комфортную эстетику, а размещение инструментов управления в нижней половине повышает удобство использования. Ключевые вкладки, кнопки и всплывающие окна – все это находится под рукой, благодаря чему вы сможете быстрее выполнять поставленные задачи.

Минималистичный дизайн пользовательского интерфейса One UI избавляет от отвлекающих факторов и помогает сосредоточиться на текущей задаче.



Интерфейс сокращает объемы отображаемой на экране информации. Это достигается за счет грамотных изменений в дизайне – блочной подачи информации (‘focus blocks’), что позволяет не перегружать телефон излишними данными.



Оболочка One UI предполагает упрощенный подход к управлению приложениями: например, вместо того, чтобы заполнить экран инструментами, которые могут оказаться бесполезными в данный момент, One UI отображает только те функции, которые необходимы для завершения задачи. Например, когда пользователь открывает смартфон для набора номера – пункты меню, не относящиеся непосредственно к вызову, исчезают, а вместо них появляются новые, такие как создание контакта или запуск видеовызова.



Поскольку сегодня люди проводят с телефоном очень много времени, важно, чтобы при работе с ним глаза не уставали.



Визуальный комфорт особенно важен в темное время суток, поэтому в оболочке One UI есть настраиваемый ночной режим (Night Mode). Его можно с легкостью включить в любой момент времени, есть возможность настроить тон, яркость и контрастность экрана, что дарит дополнительное удобство и не вызывает напряжения глаз.



Продуманный дизайн оболочки меняет пользовательское восприятие устройства. Простые и интуитивные визуальные элементы способствуют улучшению общей эстетики смартфона.

Samsung тщательно переработала дизайн оболочки One UI, уделяя особое внимание красоте и плавности переходов.Скругленные углы на иконках приложения и блоках контента подчеркивают внимание к деталям. Стандартизация этих визуальных элементов не только помогает улучшить эстетическую привлекательность интерфейса, но также приятно дополняет округлый дизайн устройств Galaxy.