В канун новогодних праздников для украинцев запустился сайт по кибербезопасности

16 декабря 2020, 15:15

Около 500 тысяч украинцев ежедневно сталкиваются с мошенниками в интернете. Чаще всего аферисты используют схемы с предоплатой и сайтами-двойниками популярных платформ.

В канун предновогодних покупок в интернете OLX запускает образовательный сайт Онлайн[за]хист, чтобы помочь миллионам украинцев прокачать свои навыки безопасного шоппинга.

По подсчетам Украинской межбанковской ассоциации членов платежных систем ЕМА, ежедневно 1-2% украинцев (около 500 тысяч) сталкиваются с киберпреступниками. Излюбленные места аферистов – сайты по продаже товаров. Так, под видом псевдопокупателя или псевдопродавца жертву пытаются увести на сайт-копию и, применяя методы социнженерии, получить персональные и платежные данные.

Чтобы предотвратить мошенничество в интернете и эффективнее бороться с недобросовестными пользователями, компания OLX создала образовательный сайт Онлайн[за]хист. Цель проекта — повысить киберграмотность населения и распространить правила безопасности по купле-продаже товаров в интернете.

На образовательном сайте доступно описываются методы киберпреступников, личный опыт встречи с мошенником и советы по безопасному онлайн-шоппингу. Благодаря проекту пользователи смогут прокачать знания, научиться защищать свои персональные данные в киберпространстве и наслаждаться безопасным онлайн-шоппингом.

Результаты недавнего исследования OLX показали, что украинцы недостаточно осведомлены даже о самых распространенных схемах, которые применяют мошенники. Почти 15% опрошенных считают, что фишинг — это рыбалка, а 40% украинцев готовы отправить предоплату за товар. В целом, по оценке Ассоциации ЕMA, с помощью социнженерии в этом году интернет-мошенники "заработали" уже 116,5 млн грн.

"В большинстве случаев люди сами подвергают себя опасности: из-за незнания базовых правил они сообщают свои платежные данные мошенникам, переходят по сторонним ссылкам или отправляют предоплату при заказе товара, — рассказывает Виктор Нобиуз, руководитель отдела бизнес-аналитики OLX Украина. — Мы в OLX стремимся защитить наших пользователей и принимаем различные меры. Они направлены как на усиление IT-безопасности платформы (работа 24/7 моделей искусственного интеллекта, ежедневный анализ 15 000 профилей на фишинг, постоянный процесс выявления и блокирования около 30 фишинговых сайтов в день), так и на повышение осведомленности украинцев. Именно поэтому мы запускаем образовательный проект Онлайн[за]хист, чтобы научить украинцев правилам безопасности в интернете и показать, что каждый может стать мастером безопасного шоппинга".



Напомним, в июне OLX стал партнером Всеукраинской информационной кампании по противодействию платежному мошенничеству Нацбанка #ШахрайГудбай. А в конце августа в партнерстве с Украинской межбанковской ассоциацией членов платежных систем ЕМА запустил онлайн-игру "Здолай шахрая".