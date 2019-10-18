Первый в Украине цифровой двойник города появится у Одессы

18 октября 2019, 11:15

Одесса станет первым городом в Украине, который создаст своего цифрового двойника.

3 октября в ходе Четвертого Международного инвестиционного форума «Odesa 225Т» Одесский городской совет и Vodafone объявили о старте совместной работы по созданию цифровой копии города.



Цифровые двойники представляют собой виртуальные модели физической сущности или системы, постоянно обновляющиеся вслед за изменениями своих реальных прототипов. Это компьютерный образ или точная цифровая копия чего-то физического, будь то люди, места, устройства, сложные системы, процессы, цели компании или даже целые города.

В современной экономике тестирование промышленных устройств, оборудования и целых систем уже давно происходит не в физическом мире, что требует огромных средств и времени, а в мире виртуальном - на цифровых двойниках.Задача двойника города – моделировать работу реальной системы, тестировать гипотезы, новые стратегии, эффективно управлять городским хозяйством, математически точно рассчитывать последствия того или иного действия для всех городских систем.На форуме Одесская городская администрация и Vodafone закрепили намерения о сотрудничестве подписанием меморандума по совместному внедрению «умных» технологий от Vodafone, разработанных в глобальных R&D-центрах оператора и успешно применяющихся в европейских городах, в систему муниципального управления и социальные сферы общественной жизни Одессы. Решения для Smart City будут реализованы на базе европейской IoT-платформы Vodafone по примеру Лондона, Амстердама, Мюнхена и Лиссабона.«Smart City - этот тот путь, который сегодня предстоит пройти любому городу мира. Одесса идет дальше. Мы понимаем, что объединение всех инноваций, всех больших данных, которые генерируют и накапливают различные сферы жизни нашего города, даст гораздо больший эффект. Мы планируем - с помощью международного опыта и знаний, который есть у наших партнеров по этому проекту - компании Vodafone - создать “Цифровой двойник Одессы” - модель, отражающую все процессы, происходящие в городе во всех сферах его жизни. – отметил Геннадий Труханов, городской глава Одессы. – Цифровой двойник поможет Одессе стать более прогнозируемой и прозрачной, а значит повысить инвестиционную привлекательность для зарубежных партнеров».«Цифровые двойники - новое и очень перспективное направление. Такого точно еще нет в Украине, в мире направление только зарождается и начинает крепнуть: по оценкам Gartner цифровых двойников уже используют 24% предприятий, внедряющих IoT, - отмечает Андрей Большаков. директор кластера Центр Vodafone Украина. – Цифровые двойники стали возможными по мере аггрегации большого количества оцифрованных данных (big data), чему активно способствует активное внедрение IoT-решений. Мы готовы поддержать Одессу в ее стремлении стать первым в Украине городом, и одним из первых городов мира, создавшим свою цифровую копию. Будем задействовать для этого собственные разработки и международный опыт Vodafone».Платформа двойника объединит оцифрованные сведения о городе из различных источников: геоаналитику, транспортную модель, управление системами ЖКХ, модель миграции людей (жителей и туристов), архитектурное планирование (учет существующих зданий, оценка влияния на все системы города с появлением новых зданий), учет и планирование объектов социальной инфраструктуры, дорожное движение, мониторинг состояния воды, воздуха и много другое. Цифровая копия города может прирастать слоями по мере оцифровки информации обо всех городских системах.