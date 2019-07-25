Украинцы в опасности: как мошенники чистят карты и оформляют кредиты

25 июля 2019, 9:45

Стало известно, что участились случаи, когда с банковских карт украинцев стали пропадать денежные средства, более того, были зафиксированы случаи оформления кредитов.

Эксперты рассказали, как "орудуют" мошенники.



Представьте ситуацию: вы проснулись утром и обнаружили, что SIM-карта в телефоне неактивна. Наверняка вы тут же решите проверить свою электронную почту и увидите письма о смене пароля в онлайн-банкинге и оформлении кредита, который вы не брали. Как им удалось "навешать" на вас несуществующие долги? На самом деле все просто. Для проведения данной аферы достаточно лишь знать номер телефона жертвы. Если он привязан к банковской карте, проблем не возникнет. О том, как номер телефона помогает мошенникам украсть деньги украинцев, пишет портал СЕГОДНЯ.



Сначала пропадает сеть, а затем деньги

Типичная ситуация: жертва мошенников, назовем его Дмитрием, сталкивается с тем, что его SIM-карта оказывается вне сети, после чего тут же обращается в службу поддержки своего мобильного оператора, где ему сообщают о том, что его номер заблокирован. Кто-то выполнил операцию по замене SIM-карты. Такая услуга доступна у многих мобильных операторов. Иногда для замены SIM-карты достаточно купить новую и позвонить в службу поддержки. Проверка проводится также очень просто — необходимо ответить на два вопроса: на какие два номера вы звонили в последний раз и на какую сумму пополняли счет.



Затем Дмитрий решил проверить свою электронную почту и обнаружил письмо от компании, которая выдает кредиты онлайн без предоставления каких-либо справок. Кто-то оформил на Дмитрия кредит на сумму 10 000 гривен. Плюс ко всему, он обнаружил пропажу с банковской карты в размере 5000 гривен. Это были его единственные сбережения. Дело в том, что банковские карты и профили на сайтах онлайн-кредитования привязаны к номеру телефона, поэтому мошенникам не составит труда совершить свои злодеяния. Некоторые операторы уже приняли соответствующие меры для защиты своих клиентов и стали отправлять предупреждение о замене SIM-карты с инструкцией, что делать, если данную услугу заказали не вы. Однако это не говорит о том, что мошенники не найдут другой способ. Как показывает практика, уже нашли.



Как мошенники узнают конфиденциальную информацию

По сообщению мобильных операторов, более 95% номеров телефона анонимные, то есть большинство SIM-карт не закрепляются за конкретным человеком, поэтому установить личность владельца практически невозможно. Мобильные операторы хоть и задают вопросы, на которые может ответить только владелец, но, как показывает практика, мошенникам удается добиться своего. В Vodafone Украина рассказали, что мошенники нашли разные способы получения ценной информации.



"Они звонят и прерывают разговор, просят перезвонить, представляются сотрудниками телеком-компании или банка, чтобы получить персональную информацию от самого владельца SIM-карты, пополняют счет владельца SIM-карты. Они придумывают такие сценарии, в которых могут, не вызвав подозрения, получить необходимую информацию от владельца SIM-карты", - говорят в компании.



Практически все мошеннические действия совершаются по причине невнимательности самих жертв. Нередки случаи, когда люди сами того не понимая преподносят мошенникам всю необходимую информацию. Собрать на таких людей "досье" не составляет никакого труда. Номер телефона, как и номер счета, клиент сообщает при заключении договоров на оплату коммунальных платежей, учебы или других регулярных оплат. Номер паспорта клиент показывает чуть ли не везде, например, при отправке или получении посылок на почте. Соответственно, получить доступ к средствам клиента — несложная задача.



Такую ситуацию можно сравнить и с тем, как многие люди бездумно оставляют данные своих банковских карт на подозрительных сайтах, например на сайтах сомнительных онлайн-казино. Как сообщают представители информационного сайта CasinoGuru, такие ситуации случаются очень часто. "Игроки совершают огромную ошибку, когда не проверяют, есть ли вообще у казино лицензия. Многие также пренебрегают изучением отзывов. Мошенников в этой сфере, к сожалению, очень много, а ответственность за свою безопасность несет сам игрок, но не все это понимают", - говорят они.

Как не попасть в ловушку

Все просто: быть внимательными. Несмотря на то, что банки и операторы постоянно усиливают защиту данных своих клиентов, это не освобождает самих клиентов от ответственности. О защите должен думать каждый. Способов много. К примеру, неплохо иметь две SIM-карты: для связи и для оплаты товаров и услуг. Рекомендуется также не оставлять номер телефона, который прикреплен к банковским картам, на сайтах объявлений, в социальных сетях и разглашать его третьим лицам, в которых вы не уверены.



Чтобы обеспечить себе максимальную защиту, можно привязать номер телефона к паспорту. В этом случае мобильный оператор сможет заменить SIM-карту только при условии, что клиент предоставит свой паспорт, которого у мошенников, конечно же, не окажется. Также многие мобильные операторы предлагают услугу "запрета на дистанционную замену SIM-карты". Если активировать SIM-карту, то поменять ее можно будет только в офисе оператора.