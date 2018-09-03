Vodafone усилил защиту SIM-карт клиентов от посягательств мошенников

3 сентября 2018, 14:45

Vodafone усилил защиту клиентов от посягательств мошенников.

В частности, с учетом новых мошеннических схем, были разработаны алгоритмы дополнительной верификации клиента, снижающие шансы мошенников получить дубликат SIM-карты клиента.

Замена SIM-карты вследствие ее повреждения, потери телефона или необходимости замены на карту с поддержкой 4G – одна из наиболее частых причин обращения клиентов в поддержку оператора. Для того, чтобы обезопасить своих клиентов от действий мошенников, Vodafone постоянно актуализирует собственные алгоритмы верификации клиентов при замене SIM-карты. Оператор взаимодействует с банками для внедрения решения, которое поможет банковским клиентам проходить верификацию, не основываясь исключительно на номере телефона.

Важной составляющей защиты остается осведомленность и бдительность самих пользователей мобильной связи. Vodafone представляет простые правила, которые помогут избежать неприятностей:

Не передавайте – никому и никогда – свои персональные данные: секретные коды, которые вы получаете в SMS пароли, кодовые слова и пр. Сотрудник оператора никогда не будет просить сообщить такую информацию;

Если вы указываете свой номер телефона в объявлениях в интернете, в комментариях в социальных сетях и пр., внимательно относитесь к звонкам с незнакомых номеров, от незнакомых людей, неожиданным, «ошибочным» пополнениям счета на небольшие суммы и другим нестандартным действиям – это могут быть мошенники;

Избегайте указывать в объявлениях и в открытом доступе номера телефонов, привязанных к вашим банковским счетам.

Соблюдение этих простых правил поможет не стать жертвой наиболее распространенных сегодня схем действий мошенников, направленных на доступ к SIM-карте. Топ-3 мошеннических схем выглядят сегодня следующим образом:

«Звонок от оператора». Мошенник звонит абоненту, представляется «сотрудником» оператора мобильной связи и выясняет у абонента персональную информацию о звонках и номерах, с которыми владелец SIM-карты общается чаще, действиях со счетом и т.д.

«Звонок через мессенджер». Мошенник привязывает один из интернет-мессенджеров на своем смартфоне к номеру телефона потенциальной жертвы. Для этого обманом узнают у абонента код подтверждения для регистрации в мессенждере – звонят абоненту, просят под разными предлогами назвать полученный в сообщении код. Далее используют мессенджеры для звонков в контактные центры от имени владельца номера.

Подобная схема используется и когда мошенник пытается зарегистрироваться от имени владельца SIM-карты в интернет-помощнике на сайте оператора. При этом владельцу SIM-карты приходит SMS-сообщение с кодом для верификации. Мошенник звонит владельцу SIM-карты и под разными предлогами просит сообщить полученный код. Далее используют персональную информацию, доступную абоненту в интернет-помощнике для идентификации при получении дубликата SIM-карты.

«Сообщение от банка/мобильного оператора о блокировке карты». С частного номера клиенту отправляют сообщение от имени банка или мобильного оператора: «Ваша карта заблокирована. Обратитесь по телефону...». Во время звонка узнают персональную информацию: секретные коды или кодовые слова, историю звонков, и т.д.