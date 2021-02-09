За год киберпреступники украли 252 миллиона гривен у украинцев

9 февраля 2021, 11:45

Покупки через интернет совершают более 11 миллионов украинцев, из них каждый четвертый делает более 20 заказов в год.

Через небывалую популярность онлайн-шопинга увеличилась и активность онлайн-мошенников. В 2020 году киберпреступникам удалось украсть более 252 миллионов гривен, а самым популярным методом стал обман продавцов с помощью сайтов-подделок.

Ко Дню безопасного интернета, который отмечают 9 февраля, в OLX рассказали о главных методах онлайн-мошенников и дали рекомендации, как им противодействовать.

Вместе с ростом популярности онлайн-торговли и жизни в киберпространстве активизировались и мошенники, которые массово создавали фальшивые сайты и обманывали людей на деньги. Согласно последним исследования CBR, в прошлом году 35% опрошенных украинцев сталкивались со злоумышленниками во время покупок в интернете, а по данным Ассоциации ЕМА с помощью социнженерии интернет-мошенники "заработали" 252 млн грн.

Эксперты OLX назвали главные методы преступников:

● размещение несуществующих товаров на платформах и соцсетях (когда жертва пересылает деньги по предоплате),

● телефонное мошенничество (когда жертва передает личные платежные данные преступнику, который выдает себя за представителя банка или полиции),

● фишинг — сайты-подделки (когда жертва переходит по ссылке на мошеннический ресурс и вводит там личные платежные данные).

"Около 78% населения Украины в возрасте 16 лет и старше (примерно 25 млн человек) пользуется интернетом. Из них примерно 500 тысяч ежедневно сталкиваются с киберпреступниками. Самой популярной схемой мошенников в 2020 стал фишинг — отправка ссылок на сайты-подделки.

Практически во всех случаях преступники используют методы социальной инженерии: притворяются продавцами, покупателями и даже сотрудниками банка, а затем применяют манипуляции, чтобы жертва сама отдала свои платежные данные", - рассказал Виктор Нобиуз, руководитель отдела бизнес-аналитики OLX Украины.

По статистике OLX, доля киберобманов в онлайн-шопинге с использованием сайтов-подделок составляет около 0,4% от всех транзакций. В целом количество людей, которые столкнулись с фишингом при покупке или продаже товаров в 2020 году по данным платформы составляет примерно 20 тысяч человек. Из них 12 369 (62%) — не потеряли деньги благодаря внимательности, знанию правил и своевременному обращению в службу поддержки OLX. Количество пользователей, кто отдал личные данные мошенникам и потерял деньги — примерно 7700 человек. С начала марта и до конца локдауна мошенники оперативно отслеживали тенденции спроса населения и расширяли свою деятельность от электроники к товарам личной гигиены, быта и спортивного инвентаря. Под удар, в первую очередь, попали люди, которые покупали онлайн или пользовались сервисами впервые. Наибольшее количество таких мошеннических действий было зафиксирована в декабре 2020 года, когда украинцы массово покупали товары онлайн накануне Нового года и январского локдауна.

Наиболее популярной в последние месяцы прошлого года была схема с мошенничеством против продавцов:

● псевдопокупатель находил продавца на онлайн-площадке;

● сразу писал в посторонний мессенджер, пытался войти в доверие;

● присылал сторонние ссылки и убеждал перейти по ним (которые вели на фишинговый сайт)

● делился фейковыми правилами работы сервиса, торопил и даже давил, чтобы жертва самостоятельно ввела свои платежные данные;

● получал от жертвы-продавца на фишинговом сайте CVV-код, баланс и срок действия карты, чтобы в результате вывести украденные деньги на виртуальный счет.

"Чтобы научить украинцев правилам безопасности в интернете, мы объявили 2021 "Годом безопасности" и запустили образовательный проект Онлайн[за]хист. За месяц его работы получили более сотни историй пользователей, которые встретились с онлайн-мошенниками — в среднем по три истории каждый день. 80% из них касаются схемы с мошенничеством против продавцов. 70% касаются фишинговых ссылок и сайтов-подделок. Наиболее заинтересована темой кибербезопасности аудитория 25-34 года", - добавил Виктор Нобиуз.

Согласно международным прогнозам, доля финансовых сделок, совершенных онлайн, будет только расти. Каждая четвертая покупка в мире будет происходить онлайн. Поэтому для усиления собственной кибербезопасности пользователи должны постоянно соблюдать базовые правила:

● ознакомиться с правилами работы сервиса и услуг, где запланирована покупка / продажа товара;

● быть внимательным к объявлениям, онлайн-незнакомцам и посторонним ссылкам;

● обсуждать детали сделки только в официальном чате онлайн-площадки;

● обращать внимание на адрес сайта;

● не разглашать платежные и персональные данные;

● сообщать о попытках мошенничества в киберполицию.