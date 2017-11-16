130 тысяч доставок на общую сумму более 65 млн гривен - OLX

16 ноября 2017, 9:45

За первый месяц работы услуги «OLX доставка» пользователи заключили 130 000 сделок на сумму более 65 млн. грн.

В ТОПе продаж традиционно компьютеры и комплектующие — на них пользователи потратили 10,2 млн. грн, а также телефоны и аксессуары) – 9.7 млн. грн. На детскую одежду и игрушки украинцы потратили 4,9 млн грн, а на одежду и обувь — 4,0 млн грн.

OLX доставка пользуется популярностью с момента запуска: буквально за первые 4 дня работы услуги пользователи оформили более 1000 отправок. Пока услугу больше используют мелкие бизнесы - 60%, остальные 40% - частные продавцы.

Сегодня ежедневное число посылок, которые отправляют с OLX доставка, превысило 10000 и с каждым днем это количество увеличивается.

Покупают с доставкой преимущественно покупатели из небольших городов, так 58% доставок осуществляется в небольшие районные и областные центры, а еще 24% сделок происходит между покупателями и продавцами городов-миллионников.

89% всех доставок успешны — это значит, что большинство покупателей получили свою посылку, а продавцы — оплату товара. Минимальная доля доставок, всего 1%, — это возвратный товар, а оставшиеся 10% сделок не были завершены либо по техническим причинам (преимущественно отказы по банковской карте), либо по причине несоблюдения правил отправки посылки.

Продавцы OLX отмечают, что продавать с бесплатной доставкой не просто удобно, но и эффективно. На предложения с OLX Доставкой откликается в 5 раз больше пользователей, а значит, продажи происходят быстрее.

Пока что функционал сервиса не предполагает специальных возможности для ассортиментных товаров. Для персонификации покупки по цвету или размеру покупателю нужно самостоятельно связываться с продавцом. Расширение функционала OLX доставки — одна из задач, над которой уже работает команда сервиса.





