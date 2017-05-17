OLX запускает услугу для безопасных покупок и продаж

17 мая 2017, 15:15

Сервис объявлений OLX запускает новую услугу Безопасная сделка.

Теперь для 8 млн. украинцев, которые ежемесячно заходят на сервис, покупки и продажи с помощью банковской карты будут полностью защищены. Услуга реализована благодаря сотрудничеству с компаниями «Нова пошта» и UAPAY.

Безопасная сделка делает покупки и продажи максимально безопасными: оформление заказа, перечисление денег с карты на карту и доставка теперь происходят в защищенной среде.

При покупке товара пользователи, как и раньше, могут перечислять деньги на карту продавца, но с Безопасной сделкой деньги появятся на счету продавца только после того, как покупатель подтвердит, что посылка успешно доставлена в отделение «Нова пошта», и товар его устраивает. Если же товар не устраивает получателя, то деньги вернутся ему на карту, а товар отправится обратно продавцу.

Безопасная сделка полностью исключает риск мошенничества при использовании банковских карт для оплаты товара. Во-первых, у покупателя нет риска потерять деньги при перечислении предоплат недобросовестным продавцам. Во-вторых, пользователям не нужно обмениваться данными банковских карт: эта информация вводится онлайн и защищена финансовым партнером OLX – компанией UAPAY.

«Мы рекомендовали нашим пользователям осуществлять сделки при личной встрече, но не всегда нужный товар есть в этом городе. К тому же рынок развивается: благодаря логистическим компаниям и финансовым инструментам, можно получить товар из другого города уже на следующий день и заплатить за него, перечислив деньги продавцу на банковскую карту, – комментирует Сергей Гапоченко, директор OLX в Украине и Центральной Азии. – Конечно, это очень удобно и быстро, но есть риск мошенничества. Чтобы полностью устранить этот риск, мы запускаем Безопасную сделку и создаем защищенную среду для осуществления платежей с карты на карту».

Логистическим партнером проекта выступает компания «Нова пошта», лидер рынка экспресс-доставки и драйвер сегмента e-commerce. Стоимость доставки с помощью «Нова пошта» при использовании услуги Безопасная сделка рассчитывается при заполнении экспресс-накладной продавцом в профиле OLX. Эта сумма снимается с банковской карты покупателя.

«Ожидания потребителей от e-commerce и операторов доставки растут прямо пропорционально динамике этих рынков. Среди прочего люди особенно хотят избавиться от барьеров и рисков в онлайн-шопинге, в том числе связанных с оплатой. Решение, которое «Нова пошта» и OLX предлагают клиентам, – это своевременный и нужный шаг для того, чтобы культура виртуальных покупок в Украине укреплялась и становилась безопаснее», - прокомментировал совладелец «Нова пошта» Вячеслав Климов.

Пользование услугой для продавцов совершенно бесплатно. Покупатель оплачивает только комиссию финансового партнера, которая составляет 0,3% от стоимости товара + 3 грн. При этом Безопасная сделка выгодна покупателям. Пользователь может быть полностью уверен в безопасности покупки.



