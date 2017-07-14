В первом полугодии 2017 года на OLX искали тракторы и велосипеды

Велопробеги и забеги по всей Украине на длинную дистанцию не прошли бесследно – в ТОПе поисковых запросов среди украинцев на OLX стали велосипед, Adidas и Nike.
А тракторы ЮЗМ и МТЗ обошли в рейтинге Samsung и BMW.
Минитракторы, тракторы, прицепы и мотоблоки стали лидерами по транспортным запросам – похоже украинцы, как никогда, решили стать ближе к народному хозяйству. Поэтому неудивительно, что в ТОПе брендов вышли в лидеры именно производители подобной техники - Минский транспортный и Южный машиностроительный заводы.
Также в первом полугодии украинцы активно готовились к летнему сезону – платья, босоножки и кроссовки вошли в ТОП запросов со всех устройств.
ТОП 10 запросов на OLX:
1. Велосипед
2. JEKA JK
3. Мотоблок
4. Диван
5. Кроссовки
6. Платье
7. Iphone 6
8. Iphone 5s
9. Босоножки
10. Квартира
ТОП 10 самых популярных брендов на OLX:
1. Iphone
2. Jeka Jk
3. МТЗ
4. Adidas
5. Nike
6. Ecco
7. Xiaomi
8. ЮМЗ
9. Samsung
10. Нива
А вот пользователи гаджетов разделились в мнениях. Запросы через Android часто выглядели более "семейными" - "коляска", "диван", "велосипед". В то время как пользователи iOS были больше заинтересованы в атрибутах стиля и брендах – "Nike", "Adidas", "Iphone".
Самые популярные запросы на OLX через мобильные устройства
ТОП 10 запросов через IOS:
1. Iphone
2. Платье
3. Кроссовки
4. Велосипед
5. Nike
6. Stokke
7. Квартира
8. Босоножки
9. Adidas
10. Диван
ТОП 10 запросов через Android:
1. Велосипед
2. Платье
3. Босоножки
4. Кроссовки
5. Диван
6. Куртка
7. ВАЗ
8. Коляска
9. Мотоблок
10. Джинсы
ТОП 10 запросов через Windows phone:
1. Велосипед
2. Диван
3. Босоножки
4. Кроссовки
5. Платье
6. Коляска
7. Lumia
8. Куртка
9. ВАЗ
10. Iphone