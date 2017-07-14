В первом полугодии 2017 года на OLX искали тракторы и велосипеды

14 июля 2017, 10:45

Велопробеги и забеги по всей Украине на длинную дистанцию не прошли бесследно – в ТОПе поисковых запросов среди украинцев на OLX стали велосипед, Adidas и Nike.

А тракторы ЮЗМ и МТЗ обошли в рейтинге Samsung и BMW.



Минитракторы, тракторы, прицепы и мотоблоки стали лидерами по транспортным запросам – похоже украинцы, как никогда, решили стать ближе к народному хозяйству. Поэтому неудивительно, что в ТОПе брендов вышли в лидеры именно производители подобной техники - Минский транспортный и Южный машиностроительный заводы.



Также в первом полугодии украинцы активно готовились к летнему сезону – платья, босоножки и кроссовки вошли в ТОП запросов со всех устройств.

ТОП 10 запросов на OLX:1. Велосипед2. JEKA JK3. Мотоблок4. Диван5. Кроссовки6. Платье7. Iphone 68. Iphone 5s9. Босоножки10. КвартираТОП 10 самых популярных брендов на OLX:1. Iphone2. Jeka Jk3. МТЗ4. Adidas5. Nike6. Ecco7. Xiaomi8. ЮМЗ9. Samsung10. НиваА вот пользователи гаджетов разделились в мнениях. Запросы через Android часто выглядели более "семейными" - "коляска", "диван", "велосипед". В то время как пользователи iOS были больше заинтересованы в атрибутах стиля и брендах – "Nike", "Adidas", "Iphone".Самые популярные запросы на OLX через мобильные устройстваТОП 10 запросов через IOS:1. Iphone2. Платье3. Кроссовки4. Велосипед5. Nike6. Stokke7. Квартира8. Босоножки9. Adidas10. ДиванТОП 10 запросов через Android:1. Велосипед2. Платье3. Босоножки4. Кроссовки5. Диван6. Куртка7. ВАЗ8. Коляска9. Мотоблок10. ДжинсыТОП 10 запросов через Windows phone:1. Велосипед2. Диван3. Босоножки4. Кроссовки5. Платье6. Коляска7. Lumia8. Куртка9. ВАЗ10. Iphone