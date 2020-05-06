Ребрендинг OLX: как изменилась платформа и айдентика

6 мая 2020, 12:45

OLX провел ребрендинг в Украине. В рамках лонча нового глобального позиционирования, которое затронуло все страны, где присутствует OLX Group, онлайн-площадка становится платформой решений, улучшающих жизнь.

Она получает обновленный интерфейс и динамичную айдентику, которая подчеркивает возможности выбора среди множества опций. Новый слоган платформы – «OLX ЗНАЙ ДЕ».

OLX официально существует в Украине с 2014 года. За это время платформу посетили 11,6 млрд раз. Было опубликовано более 250 млн объявлений с товарами и услугами. С помощью площадки пользователи успели обзавестись 3,6 млн авто и почти 1,5 млн велосипедов. Вместе с платформой украинцы создавали семьи, в общей сложности купив 685 тыс. свадебных платьев и аксессуаров для свадьбы и почти в 2 раза больше детских колясок. Кто-то обучался музыке — за все время приобрели 800 тыс. музыкальных инструментов. 200 тыс. товаров помогли улучшить комфорт людям с инвалидностью.

Еще 1,4 млн вещей даже не продали, а просто подарили через платформу, поделившись ими с другими людьми. На OLX Работа соискатели разместили 1,2 млн резюме, а работодатели — 1,8 млн вакансий.

«Ребрендинг — это отличная возможность показать нашей аудитории, что мы внимательно прислушиваемся к ней и стараемся обеспечить лучший клиентский опыт. К тому же в этот непростой период особенно важно поддержать наших пользователей — покупателей, частных продавцов, предпринимателей, поставщиков услуг, риелторов, соискателей, работодателей. Изменения, которые мы внедрили, помогут им еще быстрее, удобнее, проще решать их запросы — от покупки товаров по выгодным ценам до трудоустройства или поиска жилья», — комментирует Катерина Онищенко, CEO OLX Украина и Центральная Азия.

Новый внешний вид и функциональный интерфейс одновременно доступен на десктоп- версии, в мобильной версии сайта и в приложениях iOS и Android. В основе всех нововведений — изучение пользовательского опыта, потому ребрендинг коснулся не только внешнего вида, но и стал отправной точкой для новых функций, которые компания планирует предложить пользователям в будущем.

Главное, что ребрендинг не ограничился визуальной составляющей. В основе всего — философия smart choice. Ее, как и всю новую айдентику, разработало международное агентство Design Studio. Философия умного выбора стала отправной точкой для новой миссии OLX в мире. И это не просто красивая фраза. К примеру, более 967 тыс. тонн потенциальных выбросов углекислого газа не попали в атмосферу в 2019 году благодаря тому, что миллионы людей по всему миру давали новую жизнь вещам с помощью платформы OLX. А украинские пользователи за прошлый год, покупая и продавая б/у одежду и электронику, помогли предотвратить потенциальные выбросы CO2 в количестве более 42 тыс. тонн. Это то влияние на мир, которое может оказать каждый человек.

Данную философию было необходимо правильно локализировать на каждом из рынков. С этой задачей маркетинг-команде бренда помогло креативное агентство Saatchi & Saatchi Ukraine. Была проведена масштабная работа по поиску местных инсайтов, формированию локальной стратегии, которая позволит в перспективе донести потребителям главную философию бренда. За основу брались потребности людей и общества. Сейчас наши потребители находятся в начале трансформации, которая начинается с изменения себя и потребности разумно менять свою жизнь к лучшему. Для многих OLX давно уже стал местом, где люди находят то, что им необходимо, находят то, что улучшает их жизнь здесь и сейчас. Продавцы и покупатели, соискатели и работодатели, предприниматели — для всех платформа является глобальным ответом на их запросы, в том числе и более социальные в будущем. Обновленное позиционирование отразилось и в новом слогане «OLX ЗНАЙ ДЕ».

«Новый слоган «OLX ЗНАЙ ДЕ» — прежде всего об умном выборе. Это умный выбор для людей, которые с помощью платформы могут сделать свою жизнь комфортнее. Умный выбор для рынка онлайн-продаж, ведь мы предоставляем еще более удобные инструменты, технологии, улучшаем клиентский опыт, чтобы помочь пользователям решить их проблемы и найти верное решение. Умный выбор для планеты, поскольку в основе ценностей компании — концепция разумного потребления, за которой будущее», — комментирует Алексей Ломоносов, директор по маркетингу OLX Украина и Центральная Азия.

В обновленном логотипе также отражается новая философия платформы — стремление площадки помогать пользователям принимать разумные решения и воплощенные в логотипе возможности широкого выбора. Теперь лого динамичен, как будто постоянно переключается между множеством вариантов. Такая визуальная подача задает обновленный стиль коммуникации — живой и веселый.

«Мы определили свою индивидуальность, визуальный стиль и его тональность, ориентируясь на все возрастные аудитории. Вместе с платформой пользователи меняют свою жизнь к лучшему с 2014 года, и сейчас, после ребрендинга, это станет еще проще и удобнее, будь то покупка нужной вещи по более доступной цене, поиск нового дома, работы или любой другой услуги», — комментирует Катерина Онищенко.