1 августа Uklon представит новую айдентику и логотип, которые впервые кардинально изменились за 8 лет работы сервиса.
8 лет Uklon развивался только за свой счет, не привлекая сторонних инвестиций. Компания стабильно росла и выдерживала конкуренцию с приходящими на рынок гигантами. Мы давно думали о масштабировании и год назад начали анализировать зарубежные рынки и условия. Техническая часть оказалась нашим преимуществом, а дизайн нужно было сделать более простым и понятным. Сегодня сервис с новым современным дизайном и всеми необходимыми обновлениями готов к экспансии и выходу на зарубежные рынки.
Над ребрендингом работала дизайнер Uklon Мария Щербаха совместно с украинским образовательным проектом КАМА. В основу обновленной айдентики легли три главных элемента: логотип в виде медиатора спокойного горчичного цвета, шрифт, разработанный с нуля, и иллюстрации, которые помогут сделать коммуникацию понятней и эмоциональней.
Последние новости
- Гаджеты | Сегодня, 11:45
Новый 8-дюймовый планшет DIGMA Optima 8019N 4G
- Бизнес | Сегодня, 11:15
ПриватБанк компенсирует стоимость авиабилетов в случае задержки рейсов
- Связь | Сегодня, 10:45
Киевстар увеличил территорию 4G на 457 населенных пунктов в 8 областях Украины
- Гаджеты | Сегодня, 10:15
ADATA XPG представляет игровую клавиатуру INFAREX K20
- Связь | Сегодня, 9:45
Uklon планирует ребрендинг
- Связь | Сегодня, 9:15
За 2 года использование мобильного интернета за границей выросло в 15 раз
- Гаджеты | Вчера, 14:15
Представлен новый смартфон DIGMA Rage 4G
- Технологии | Вчера, 13:45
Современные цифровые решения приближают украинскую школу к европейским стандарта
- Гаджеты | Вчера, 13:15
Nikon начала разработку новой полнокадровой беззеркальной фотокамеры
Последние материалы
- Обзоры | Вчера, 10:29
Panasonic BQ-CC65: "умная" зарядка и не только
- Обзоры | 23 июля, 21:26
Deepcool GAMMAXX S40 – "твоя первая компактная башня"!
- Аналитика | 23 июля, 11:37
Дайджест №241: фотографии iPhone 9 и смартфон Vivo c 10 ГБ "оперативки"
- Обзоры | 23 июля, 9:50
Transcend M.2 SSD Enclosure Kit (TS-CM80S) – для внешнего SSD M.2!
- Обзоры | 23 июля, 9:23
REAL-EL RS-8 Protect: "место для восьми"
- Обзоры | 22 июля, 23:41
A4Tech B740A Bloody – "механика" для эстетов!
- Обзоры | 22 июля, 20:45
Deepcool Maelstrom 120: СЖО для начинающих!
- Аналитика | 16 июля, 21:58
Мобильные новости №75: новые территории на карте Украины с сетью 4G
- Аналитика | 16 июля, 16:44
Дайджест №240: новый COOLPIX P1000 с 125-кратным оптическим зумом и спецификации ZTE Nubia Z18
Популярные новости
- Гаджеты | 24 июля, 9:45
Tesla Quadra – Илон Маск готовит анонс собственного смартфона 5.00
- Связь | 23 июля, 12:15
Семитонный спутник полетел в космоc 5.00
- Железо | 23 июля, 14:15
DIGMA выпускает телефон-рацию LINX A230WT 2G с долгоиграющей батареей 5.00
- Гаджеты | Позавчера, 12:15
Состоялся официальный анонс смартфонов Xiaomi Mi A2 и Mi A2 Lite 5.00
- Гаджеты | Позавчера, 10:45
TENAA засветила некоторые подробности о смартфонах Meizu 16 и 16 Plus 5.00
- Гаджеты | Сегодня, 11:45
Новый 8-дюймовый планшет DIGMA Optima 8019N 4G 0.00
- Бизнес | Сегодня, 11:15
ПриватБанк компенсирует стоимость авиабилетов в случае задержки рейсов 0.00
- Связь | Сегодня, 10:45
Киевстар увеличил территорию 4G на 457 населенных пунктов в 8 областях Украины 0.00
- Гаджеты | Сегодня, 10:15
ADATA XPG представляет игровую клавиатуру INFAREX K20 0.00