Uklon планирует ребрендинг

27 июля 2018, 9:45

1 августа Uklon представит новую айдентику и логотип, которые впервые кардинально изменились за 8 лет работы сервиса.8 лет Uklon развивался только за свой счет, не привлекая сторонних инвестиций. Компания стабильно росла и выдерживала конкуренцию с приходящими на рынок гигантами. Мы давно думали о масштабировании и год назад начали анализировать зарубежные рынки и условия. Техническая часть оказалась нашим преимуществом, а дизайн нужно было сделать более простым и понятным. Сегодня сервис с новым современным дизайном и всеми необходимыми обновлениями готов к экспансии и выходу на зарубежные рынки.Над ребрендингом работала дизайнер Uklon Мария Щербаха совместно с украинским образовательным проектом КАМА. В основу обновленной айдентики легли три главных элемента: логотип в виде медиатора спокойного горчичного цвета, шрифт, разработанный с нуля, и иллюстрации, которые помогут сделать коммуникацию понятней и эмоциональней.