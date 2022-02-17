17 февраля 2022, 9:45

Киевстар стал партнером кампании по платежной безопасности ШахрайГудбай

14 февраля 2022 года Национальный банк начал Всеукраинскую информационную кампанию по платежной безопасности #ШахрайГудбай.



Она станет продолжением первой подобной кампании, которая успешно прошла в 2020 году. Ее цель – улучшить осведомленность граждан о кибергигиене и содействовать формированию культуры безопасного поведения в виртуальном пространстве, а также напомнить об основных правилах безопасности безналичных расчетов.



Тема кибербезопасности и платежного мошенничества остается актуальной во всем мире и Украина не исключение. В частности, Национальный банк констатирует рост активности мошенников в прошлом году.



«Если говорить об уровне убытков от незаконных действий с платежными карточками в общем объеме всех подобных операций, то он остался относительно низким.



В прошлом году на один миллион гривен расходных операций с использованием платежных карточек на незаконные действия или сомнительные операции приходилось 65 гривен. Это немного, но все же больше, чем в 2020 году: тогда было 48 гривен, – сказал заместитель Председателя Национального банка Алексей Шабан. – Именно поэтому мы считаем, что необходимо напомнить гражданам о правилах безопасных онлайн-платежей и поведения в виртуальном пространстве. Ведь главное оружие против мошенников сегодня – осведомленность».



Популярнейшим методом мошенничества с платежными карточками в Украине, как и в мире, традиционно остается социальная инженерия, благодаря применению которой люди сами переводят деньги аферистам либо сообщают им данные своих карточек.



Так, на один миллион гривен расходных операций с использованием платежных карточек объем убытков от мошеннических действий в торговой сети уменьшился с 61 гривни (в 2020 году) до 40 гривен (в 2021 году), в банкоматах – с 33 гривен (в 2020 году) до 29 гривен (в 2021 году).



Также за прошлый год почти на 45% уменьшилась средняя сумма мошеннической операции в торговой сети – с 1984 гривен (в 2020 году) до 1086 гривен (в 2021 году). В среднем на одну незаконную операцию в 2021 году приходилось около 1600 гривен, что 16% меньше, чем в 2020 году (1900 гривен).



В 2021 году украинцы чаще выбирали безналичные платежи и покупки онлайн, что предопределялось как продолжающимися карантинными ограничениями, так и изменениями в привычках пользователей платежных карточек.



Это стимулировало мошенников, которые не оставляли попыток обмануть граждан, в частности и в виртуальном пространстве.



Таким образом, важным направлением кампании станет разъяснение простых правил, которые следует соблюдать во время взаимодействия с киберпространством, в частности в финансовых вопросах. Желательно иметь отдельный телефонный номер для взаимодействия с финансовым учреждением, зарегистрировать его и «привязать» к своим паспортным данным, внимательно следить за тем, где размещается информация о финансовом номере, контролировать свой мобильный телефон и не оставлять его без надзора.



Киевстар поддерживает Всеукраинскую информационную кампанию #ШахрайГудбай. В рамках кампании оператор будет содействовать распространению информации об угрозах в киберпространстве, об основных правилах соблюдения кибергигиены и поделится своим экспертным опытом в сфере безопасности.



Информационная кампания будет осуществляться в течение следующих трех месяцев во всех регионах Украины. В рамках данной кампании Национальный банк и его партнеры проинформируют граждан о том, как уберечься от платежного мошенничества, в частности через обновленную тематическую веб-страницу #ШахрайГудбай с детальной информацией о кампании и правилах поведения в виртуальном пространстве.

