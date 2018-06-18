ПриватБанк запустил систему безопасной смены ПИН-кода карты онлайн

18 июня 2018, 9:45

ПриватБанк запустил новую технологию защиты своих клиентов от карточного мошенничества с помощью технологии безопасной смены ПИН-кода карты в режиме онлайн.

Как сообщили в банке, новая система позволит в случае подозрения на скимминг или выявления других угроз мошенничества с использованием банковских карт не блокировать карты клиента, а мгновенно менять ПИН-код.



«Если раньше наша антифрод-система фиксировала угрозу скимминга, то есть мошеннического копирования данных карт через банкомат со скимминговыми накладками, то банк мгновенно блокировал карту клиента и предлагал ее перевыпустить, – отмечает руководитель направления Antifraud ПриватБанка Александр Соколовский. – Это позволяло защитить средства клиентов, но было не очень удобно и даже проблематично, если картой пользовались, например, за рубежом. Новая технология обезопасит клиентов ПриватБанка без блокировки карт и фактически сделает скимминг бессмысленным и бесполезным».



Как отмечают в банке, смена ПИН-кода карты в случае угрозы скимминга сделает невозможным использование данных карты мошенниками. Клиенты получат сообщение о смене ПИН-кода через SMS и смогут в дальнейшем безопасно использовать карты без их перевыпуска.



