14 июля 2022, 11:45

США и Германия передали Украине меньше 40% обещанного оружия - мониторинг Кильского института мировой экономики.

Польша - лидер в области выполнения своих обещаний. В Украину прибыло 100% обещанного Польшей оружия на 1,8 миллиарда евро (больше предоставили только США).Соединенные Штаты Америки тем временем поставили только 38,4% обещанного. Германия также сильно отстаёт: страна обещала оружия на 675 миллионов евро, а до сих пор поставили только 39,9% (269 миллионов евро).В целом Запад пообещал помощи на сумму 80,7 млрд евро. 9 стран передали все обещанное оружие, а ряд стран передали 0% из того, что наобещали.