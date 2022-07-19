19 июля 2022, 9:45

Украина может отбросить российские войска на довоенные позиции до 2023 года, что сведет на нет территориальные приобретения России, — экс-командующий Сухопутными войсками США в Европе генерал Бен Ходжес.

Бен Годжес рассказал Business Insider, что способность Украины оттеснить российские войска к действующей границе зависит от постоянной поддержки Запада из-за санкций и поставок оружия.По словам генерала, ключом к успеху Украины будет устранение «единственного преимущества» России - путинского арсенала артиллерии и ракет.