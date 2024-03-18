В Финляндии допускают возможность отправки войск в Украину

18 марта 2024, 9:45

Глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила, что Запад не должен полностью отвергать идею отправки войск (https://t.me/Pravda_Gerashchenko/89003) в Украину, если ситуация ухудшится.

"Важно, чтобы мы не отбрасывали все на долгосрочную перспективу, потому что никогда не знаешь, насколько серьезной может стать ситуация. Однако позиция Финляндии четкая: мы не посылаем войска на данный момент и не хотим это обсуждать", — заявила она в комментарии Politico.Как отмечает издание, слова Валтонен демонстрируют, что страны, которые могут столкнуться с опасностью со стороны рф, готовы рассмотреть вопрос отправки своих войск в Украину более серьезно.