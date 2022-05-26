Войска РФ готовят на Донбассе три "котла", — ISW

26 мая 2022, 9:45

Россия, вероятно, отказалась от усилий по завершению одного крупного окружения украинских войск на востоке Украины.

Вместо этого она пытается обеспечить одновременное окружение нескольких позиций украинской армии.



По данным Института изучения войны, целями захватчиков являются три главных направления — более широкий район Северодонецка (включая Рубежное и Лисичанск), Бахмут-Лисичанск, вокруг Золотого (к северо-востоку от Попасной) и вокруг украинских укреплений в Авдеевке.

ISW прогнозирует, что, если российским войскам удастся окружить Северодонецк (а также другие крупные города, такие как Бахмут), они столкнутся с затяжными городскими боями.