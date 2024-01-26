26 января 2024, 9:45

РФ за 2023 год закупила чипов более чем на 1 млрд долларов, - Bloomberg

Засекреченные данные российской таможенной службы показывают, что более половины импортированных полупроводников и интегральных схем за первые девять месяцев 2023 года было произведено американскими и европейскими компаниями.


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