Россия готовится к масштабному наступлению, — ISW

13 июля 2022, 11:15

«Когда российское военное командование решит, что достаточно подготовилось к возобновлению большей наступательной операции, оно, скорее всего, продолжит масштабное продвижение с большим количеством войск и большим упорством, чем сейчас. Выход из оперативной паузы может быть постепенным и не сразу заметным», - отмечают американские эксперты войны.