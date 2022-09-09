ВСУ прорвали на 20 км оборону вглубь оккупированной РФ территории к северу Изюма

9 сентября 2022, 10:15

Российские источники утверждают, что украинские силы продвинулись на юго-восток по трассам Е40 и N26 в направлении Изюма и Купянска.

Украинские силы продвинулись на северо-восток по трассе Т2110 из Балаклеи, Вербовки, Яковенково, Волоховского Яра (на перекрестке Т2210 и Е40), а также в направлении Шевченково.Российские источники утверждают, что украинские диверсионно-разведывательные группы проводили операции в Белой Колодце, Волчанске и Гнилице, глубоко в тылу оккупантов к востоку от реки Северский Донецк.