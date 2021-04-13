Yamaha разработала сверхмощный электромотор на 469 лошадиных сил

13 апреля 2021, 13:15

Рынок электромобилей эволюционирует не только на направлении тяговых аккумуляторов — совершенствуются электромоторы и сопутствующая электротехника.

Японская компания Yamaha уже готова предложить клиентам образцы электромоторов удельной мощностью 469 лошадиных сил. Гиперкар на электротяге может сочетать до четырёх таких моторов суммарной мощностью 1877 лошадиных сил.

Опубликованный вчера пресс-релиз гласит, что Yamaha Motor разработала электромоторы с самой высокой в отрасли удельной мощностью. В компактном корпусе сочетаются зубчатый редуктор, инвертор и сам электродвигатель, используется сеть с напряжением 800 вольт. С прошлого года Yamaha предлагает электродвигатели средней удельной мощности от 35 до 200 кВт, которые могут применяться на мототехнике и электромобилях, но изделие нового класса поднимает планку мощности до 350 кВт. Чтобы совладать с горячим нравом, этому электродвигателю полагается система масляного охлаждения. В данном контексте тезис о том, что электромобили проще в обслуживании, потому что не требуют замены масла, перестаёт работать.



Следует учитывать, конечно, что такие электродвигатели будут применяться для создания спортивных электрокаров. С одного мотора можно снять 469 лошадиных сил мощности, а всего их в составе одного транспортного средства может быть от одного до четырёх штук. В последнем случае мощность силовой установки достигнет 1400 кВт или 1877 лошадиных сил. Прототипы новинки Yamaha продемонстрирует на выставке Automotive Engineering Exposition 2021, которая будет проходить в конце мая.

(С) 3dnews