OPPO становятся стратегическим партнером Института инженеров по электротехнике

4 июня 2020, 12:15

OPPO объявили о заключении соглашения о стратегическом партнерстве с Институтом инженеров по электротехнике и электронике (IEEE).

Партнерство двух гигантов будет способствовать совершенствованию академического обмена и сотрудничества в создании стандартов в таких сферах, как 5G, искусственный интеллект и Big Data. Сейчас OPPO намерены ускорить темпы разработки и внедрения инноваций, чтобы пользователи бренда во всем мире скорее почувствовали дополнительные преимущества.



IEEE — крупнейшая в мире техническая профессиональная организация, которая насчитывает более 400 тысяч членов в более чем 160 странах. Институт занимает авторитетную позицию в области аэрокосмических систем, компьютеров, связи, биоинженерии, электротехники, бытовой электроники. Различные публикации от членов IEEE широко цитируются. Институт проводит открытые конференции, разрабатывает и внедряет технологические стандарты, поддерживает профессиональные и учебные проекты.



«Столкнувшись с огромными возможностями и вызовами в эпоху 5G, OPPO предложили свое видение “Интеллектуальной связи”. Мы не только продолжим инвестировать в разработки смартфонов, но и углубимся в научные исследования в области коммуникаций, оборудования и компьютерных наук. Для нас большая честь сотрудничать с IEEE. Мы верим, что благодаря этому партнерству сможем быстрее применить еще больше передовых технологий в наших продуктах и услугах, чтобы предложить лучший технологический опыт потребителям во всем мире», —прокомментировал Левин Лиу, вице-президент OPPO и руководитель научно-исследовательского института OPPO.



«Компьютерное сообщество IEEE только недавно внедрило новую программу корпоративного партнерства. И мы рады приветствовать OPPO как нашего первого корпоративного партнера», — сказала исполнительный директор IEEE Computer Society Мелисса Рассел.



OPPO будут сотрудничать с IEEE во внедрении стандартов, а также в академических обменах. Представители комитетов по стандартам в рамках IEEE стали авторами многих важных технических стандартов, как, например, основной стандарт IEEE 802.11 для беспроводных сетей. Как ведущая мировая технологическая компания OPPO имеют одинаково широкое понимание как технологий, так и потребностей пользователей. OPPO примут участие в работе нескольких комитетов по стандартизации IEEE, чтобы способствовать формированию международных технических стандартов.



OPPO планируют подытожить и представить IEEE и мировому инженерному сообществу свои технические достижения в области искусственного интеллекта, коммуникационных технологий и оборудования. В последние годы OPPO постоянно увеличивают инвестиции в научные исследования. К такой работе привлечена группа лучших ученых отрасли.



OPPO всегда были пионерами технологического прогресса. Недавно Всемирная организация интеллектуальной собственности (WIPO) обнародовала рейтинг Договора о патентной кооперации (РСТ) 2019 года, в котором OPPO входят в первую пятерку. OPPO подали более 3000 документов, связанных со стандартами 5G, в 3GPP, одну из лучших международных организаций по стандартизации.



Сейчас OPPO насчитывают более 10 000 сотрудников в области R&D, четыре научно-исследовательских центра и шесть научно-исследовательских институтов во всем мире. Основатель и генеральный директор OPPO Тони Чен отметил, что OPPO течение трех лет инвестируют 50 млрд юаней в R&D для продвижения исследований в области 5G, искусственного интеллекта, AR, Big Data и других отраслей, а также для создания базовых аппаратных технологий и возможностей разработки программного обеспечения. Благодаря постоянным научно-исследовательским усилиям и широкому сотрудничеству с отраслевыми партнерами, OPPO делают будущее ближе для своих пользователей во всем мире.