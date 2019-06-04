AMD и Samsung заключили стратегическое партнерство

4 июня 2019, 11:45

AMD и Samsung Electronics объявили о заключении многолетнего стратегического партнерства в области высокопроизводительных графических технологий со сверхнизким энергопотреблением на базе решений AMD Radeon.

В рамках сотрудничества Samsung будет лицензировать графические IP-блоки AMD и сконцентрируется на создании передовых технологий, а также решений в области графики, которые приведут к расширению возможностей мобильных устройств, в том числе смартфонов.



«Партнерство с AMD позволит нам представлять на рынке инновационные графические продукты и решения для мобильных устройств будущего, – отметил Иньюп Канг (Inyup Kang), президент направления СБИС (System LSI) компании Samsung Electronics. – Мы ожидаем, что сотрудничество с AMD ускорит появление инноваций в технологиях мобильной графики и поможет вывести будущие мобильные вычисления на новый уровень».



«Внедрение графических технологий Radeon для персональных компьютеров, игровых консолей, облачных систем и высокопроизводительных вычислений значительно расширилось, и мы очень рады сотрудничеству с отраслевым лидером, компанией Samsung, которое откроет больше возможностей для создания графических инноваций на рынке мобильных устройств, – прокомментировала д-р Лайза Су, президент и CEO компании AMD. – Стратегическое партнерство расширит присутствие высокопроизводительных графических решений Radeon на рынке, существенно увеличив пользовательскую базу и экосистему разработки Radeon».



Ключевые условия партнерства включают предоставление AMD компании Samsung лицензии на заказ графического IP-интерфейса на основе высокопроизводительной графической архитектуры RDNA для мобильных устройств, в том числе смартфонов, а также других продуктов.

