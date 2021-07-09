Stellantis инвестирует €30 млрд в электрификацию линейки выпускаемых автомобилей

Stellantis, четвёртый по величине автопроизводитель мира, объявил о планах инвестировать более €30 млрд до 2025 года в электрификацию линейки выпускаемых автомобилей.
Корпорация, которая была образована в начале года в результате слияния Fiat Chrysler и PSA, заявила, что её стратегия будет поддерживаться пятью заводами по производству аккумуляторов в Европе и Северной Америке, за счёт чего Stellantis планирует превратиться в конкурента Tesla и других лидеров рынка электромобилей.
«Этот период трансформации — прекрасная возможность для перезагрузки и начала новой гонки. Группа идёт полным ходом по пути электрификации», — сказал генеральный директор Stellantis Карлос Таварес (Carlos Tavares) во время выступления на мероприятии EV Day 2021.
Согласно имеющимся данным, Stellantis нацелена на то, чтобы к 2030 году более 70 % продаваемых в Европе и более 40 % продаваемых в США автомобилей составляли транспортные средства с низким уровнем выбросов, а именно полностью электрические и гибридные модели. Также было объявлено, что все 14 автомобильных брендов корпорации, включая Peugeot, Jeep, Fiat и Opel, будут производить полностью электрические авто. Ещё одним направлением развитие станет электрификация линейки коммерческих автомобилей, а также выпуск фургонов на водородных топливных элементах.
Stellantis намерена сократить расходы на производство аккумуляторных батарей на 40 % до 2024 года и ещё более чем на 20 % до 2030 года. Также известно, что автопроизводитель планирует задействовать четыре платформы для своих электромобилей. Покупателям станут доступны модели с запасом хода от 500 до 800 км и возможностью быстрой зарядки до 32 км в минуту.
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