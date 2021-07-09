Stellantis инвестирует €30 млрд в электрификацию линейки выпускаемых автомобилей

9 июля 2021, 9:45

Stellantis, четвёртый по величине автопроизводитель мира, объявил о планах инвестировать более €30 млрд до 2025 года в электрификацию линейки выпускаемых автомобилей.

Корпорация, которая была образована в начале года в результате слияния Fiat Chrysler и PSA, заявила, что её стратегия будет поддерживаться пятью заводами по производству аккумуляторов в Европе и Северной Америке, за счёт чего Stellantis планирует превратиться в конкурента Tesla и других лидеров рынка электромобилей.