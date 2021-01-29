Выпуск спортивного электрокара Tesla Roadster второго поколения начнётся в 2022

29 января 2021, 9:45

Спортивный электромобиль Tesla Roadster принято считать родоначальником марки, но осенью 2017 года компания представила модель второго поколения, которая должна была встать на конвейер к началу текущего десятилетия.

Теперь становится понятно, что ранее следующего года производство самого быстрого электромобиля Tesla не начнётся.Илон Маск (Elon Musk) сообщил об этом уже после завершения квартального отчётного мероприятия, традиционно воспользовавшись личной страницей в Twitter. Вчера стало известно, что и пикап Cybertruck в массовых количествах начнёт выпускаться только в 2022 году, а Roadster из этих двух транспортных средств для Tesla обладал меньшим приоритетом. Как отмечает Electrek, Илон Маск пояснил, что в этом году компания только завершит разработку Roadster второго поколения, предсерийная версия будет готова лишь к концу лета. Силовая установка с тремя электродвигателями и работа над совершенствованием тяговых батарей потребовали некоторого времени, как пояснил основатель Tesla. В производство Roadster будет отправлен лишь в 2022 году.В момент анонса осенью 2017 года Roadster впечатлял обещанными динамическими характеристиками. Сотню километров в час он должен был разменивать примерно за две секунды, предельная скорость должна была превысить 400 км/ч, а на одном заряде электромобиль мог бы проезжать почти 1000 км. С появлением в ассортименте Tesla седанов Model S Plaid с сопоставимой динамикой компании придётся найти другие возможности привлечь покупателей к Roadster, который окажется в два раза дороже.Приём заказов на родстер уже давно ведётся, покупателям машин из первой ограниченной партии объёмом 1000 экземпляров предлагалось выложить в качестве аванса сразу $250 000, но теперь очередь дошла и до более терпеливых клиентов. Они должны сперва внести залог в $5000, а через полторы недели доплатить ещё $45 000, чтобы встать в очередь на право получения электромобиля стоимостью $200 000 в базовой конфигурации. Ранее Маск намекал, что самая быстрая версия Roadster получит реактивные сопла, которые будут ускорять машину при помощи струи сжатого воздуха, а также облегчать маневрирование на больших скоростях. Для реализации этой опции Tesla собиралась использовать опыт родственной аэрокосмической компании SpaceX.