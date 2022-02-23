Владельцы электромобилей Kia EV6 в США получат 1000 кВт·ч бесплатной зарядки

23 февраля 2022, 10:15

Южнокорейский автопроизводитель Kia и оператор зарядных станций Electrify America заключили сделку, в рамках которой покупатели электромобилей EV6 смогут бесплатно получить 1000 кВт·ч энергии на любой из станций Electrify America в США.

Воспользоваться предложением можно будет в течение трёх лет. Таким образом, владельцы этих электрических авто смогут бесплатно проехать от 5600 до 6400 км.



Сообщается, что самая продвинутая комплектация EV6 может быть заряжена бесплатно от 11 до 13 раз. При этом зарядные станции Electrify America мощностью 350 кВт способны зарядить аккумулятор машины на 80 % всего за 18 минут. Стоит отметить, что для покупателей электромобиля Ioniq 5 компании Kia и Electrify America предлагают другие условия. Владельцы этого авто получат бесконечное количество 30-минутных зарядок на два года.



Несмотря на все ограничения, представленные Kia и Electrify America условия выглядят достаточно интересно. Бесплатные первые тысячи километров позволят людям, скептически настроенным по отношению к новому типу транспортных средств, пересмотреть своё отношение к электромобилям и, вероятно, даже принять решение в пользу приобретения одной из новых моделей Kia.

(С) 3dnews