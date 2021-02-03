Слухи: Apple инвестирует $3,6 млрд в Kia для производства своих электромобилей

3 февраля 2021, 10:45

Компания Apple планирует вложить $3,6 миллиарда в Kia, чтобы запустить на её заводах производство своих электромобилей. Об этом сообщило южнокорейское новостное агентство Dong-A. На что конкретно будут потрачены средства, не уточняется.

Журналисты утверждают, что контракт между Apple и Kia будет подписан 27 февраля. Детали договора не раскрываются. По данным издания, стороны планируют запустить совместное производство в 2024 году на заводах в штате Джорджия, США. Стартовая мощность составляет 100 тысяч авто ежегодно с возможным увеличением объёма до 400 тысяч единиц.



Ранее аналитик Мин-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) сообщил, что Apple сотрудничает с Hyundai над проектированием своего электромобиля. Он считает, что автомобиль будет построен на базе платформы Hyundai E-GMP. Куо также утверждает, что в случае успеха Apple в будущем может договориться о сотрудничестве с General Motors или автомобилестроительной группой PSA, которая известна богатым опытом сотрудничества с другими брендами.

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