Hyundai объявила глобальный отзыв электромобилей из-за опасных батарей

24 февраля 2021, 10:15

Hyundai Motor объявила о глобальном отзыве электромобилей для замены аккумуляторных батарей в связи с риском возгорания.

Вместе с предыдущим отзывом затраты южнокорейской компании на устранение проблем составят около 1 трлн вон ($900 млн).