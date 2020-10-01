CATL разработала невоспламеняемые литиевые аккумуляторы

1 октября 2020, 9:45

Возгорание аккумуляторного блока из литийсодержащих батарей может считаться одним из наиболее опасных факторов, усугубляющих последствия аварии электромобиля.

Ремни безопасности, подушки и кузов могут спасти человеку жизнь, но вспыхнувшая батарея может не дать шанса покинуть авто. А ведь даже незначительная деформация корпуса аккумуляторной ячейки может привести к воспламенению её и всего блока.