CATL разработала невоспламеняемые литиевые аккумуляторы

Возгорание аккумуляторного блока из литийсодержащих батарей может считаться одним из наиболее опасных факторов, усугубляющих последствия аварии электромобиля.
Ремни безопасности, подушки и кузов могут спасти человеку жизнь, но вспыхнувшая батарея может не дать шанса покинуть авто. А ведь даже незначительная деформация корпуса аккумуляторной ячейки может привести к воспламенению её и всего блока.
На днях китайская компания CATL — крупнейший в стране производитель литийсодержащих аккумуляторов — устами своего председателя совета директоров сообщила, что разработка невоспламеняемых литиевых аккумуляторов успешно завершена. Производство безопасных с точки зрения возгорания батарей начнётся до конца года в достаточном объёме, чтобы новые батареи появились в некоторых моделях электромобилей.
Согласно одному из национальных стандартов безопасности Китая, аккумулятор не должен воспламеняться в течение как минимум пяти минут после повреждения. Это позволит водителю покинуть попавшее в аварию авто или спасателям безопасно извлечь раненного водителя. Повреждённая аккумуляторная ячейка CATL новой конструкции не воспламеняется, а только дымит. Даже если одна из ячеек в батарейном блоке воспламенится, её соседки по блоку не выбросят пламя, а начнут испускать только дым.
Какие из электромобилей вскоре получат невоспламеняемые литиевые аккумуляторы CATL, не сообщается. Помимо поставок батарей китайским компаниям CATL поставляет аккумуляторные ячейки компании Tesla и ряду европейских автопроизводителей.
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