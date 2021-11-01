Подорожание тяговых батарей на 10% начнётся с Китая

1 ноября 2021, 10:45

Многие производители электромобилей и аккумуляторов рассчитывали, что в ближайшие годы эффект массового производства продолжит снижать стоимость хранения 1 кВт·ч энергии в литиевых батареях, как это происходило до сих пор.

К сожалению, противодействовать этому начал рост цены на материалы, и уже в следующем году стоимость тяговых аккумуляторов может вырасти почти на 10 %.



Аналитики Benchmark Mineral Intelligence, как сообщает Reuters, отметили тенденцию к росту цен на минералы в Китае, где сосредоточена существенная часть производства литиевых аккумуляторов. За последние двенадцать месяцев стоимость карбоната лития в Китае выросла более чем в четыре раза, и от пропорционального удорожания литиевые аккумуляторы спасает только то, что удельное содержание этого элемента в них не так велико.



Цены на сульфат никеля в Китае за тот же период выросли более чем на 30 %, а гидроксид кобальта подорожал более чем на 80 %. Ситуацию усугубляют плановые отключения электроэнергии на предприятиях в Китае, которые предпринимаются местными властями с конца сентября для более быстрого достижения поставленных целей в сфере экологии. Как считают специалисты BMI, при сохраняющейся динамике роста цен на минералы, литиевые батареи с содержанием никеля, кобальта и марганца могут в следующем году подорожать почти на 10 % во всём мире вслед за Китаем, поскольку производители в Японии и Южной Корее вынуждены будут последовать примеру китайских коллег. Стоимость хранения 1 кВт·ч электроэнергии может вырасти с $105 до $115.

(С) 3dnews.