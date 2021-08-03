Китайская CATL захватила почти треть рынка аккумуляторов для электромобилей

3 августа 2021, 11:45

Темпы экспансии производителей батарей для электромобилей во определяются двумя ключевыми факторами: доступом к запасам сырья и наличием свободных производственных мощностей.

Китайской CATL, например, по итогам первого полугодия удалось увеличить свою долю до 29,9 %, а Panasonic с 15 % рынка, напротив, скатилась на третье место.



Южнокорейская LG Energy Solution, по данным SNE Research, вышла на второе место в мире по объёмам производства тяговых аккумуляторов для электромобилей, увеличив долю до 24,5 %. Надо сказать, что отступившая на третье место Panasonic капитулировать не готова, поскольку к 2025 году рассчитывает сократить себестоимость аккумуляторов на 70 %. Серьёзная ставка делается на разработанный для Tesla типоразмер ячеек 4680, который Panasonic собирается освоить на собственных предприятиях и предлагать всем желающим.



CATL свои планы по снижению себестоимости аккумуляторов продемонстрировала наглядно, представив в конце прошлого месяца натрийионные ячейки. Катод новых аккумуляторов не содержит лития и выполнен из никеля, более распространённого в природе. Новые аккумуляторы не только дешевле литийионных, но и способны восполнять 80 % заряда за 15 минут, а также сохранять 90 % заряда при падении температуры окружающей среди до минус двадцати градусов по Цельсию.



Как поясняет Business Korea, производители аккумуляторов из Южной Кореи тоже пытаются снизить себестоимость продукции, сокращая использование кобальта. Во второй половине этого года LG Energy Solution приступит к массовому производству литийионных батарей со сниженным содержанием кобальта и с добавлением алюминия. Samsung SDI работает над созданием батареи с содержанием никеля не менее 88 %, SK innovation рассчитывает довести этот показатель до 90%.

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