В Канаде будет организовано крупное производство никеля и кобальта

8 ноября 2021, 12:45

Крупным поставщиком кобальта до сих пор считалась Республика Конго, но применяемые методы производства смущали многих западных потребителей.

Китай вышел в лидеры рынка тяговых аккумуляторов тоже за счёт богатой локальной элементной базы. Компания Electra Battery Materials рассчитывает стать крупным поставщиком кобальта и никеля для производства аккумуляторов в Серверной Америке.

Ранее Electra Battery Materials была известна под именем First Cobalt Corp., но смена названия должна символизировать ориентацию на более широкий охват североамериканского рынка тяговых аккумуляторов. Не секрет, что именно взаимная близость мест производства батарей и электромобилей позволяет добиться адекватной экономии издержек, и появление крупного поставщика материалов для аккумуляторных ячеек в регионе позволит решить эту проблему, возникшую перед американскими автопроизводителями и их партнёрами.



В конце концов, сырье для выпуска тяговых аккумуляторов может потребоваться партнёрам американских компаний, которые собираются развернуть выпуск батарей на территории США. Канадская Electra Battery Materials отдельно подчёркивает, что полагается при производстве материалов и вторичной переработке батарей на электроэнергию, получаемую от гидроэлектростанции, поэтому с этой точки зрения её продукция оказывает минимальное влияние на окружающую среду.



Экспансия проекта, который к 2025 году позволит обеспечивать материалами локальное производство до полутора миллионов электромобилей в год, начнётся четвёртом квартале следующего года. Пригодный для использования в тяговых батареях кобальт начнёт производиться в конце 2022 года. Для этого имеющиеся мощности будут расширены до уровня, позволяющего претендовать на 26 % мирового объёма без учёта Китая. К 2023 году будет запущен завод по переработке отслуживших литиевых аккумуляторов. Собственная база по переработке соединений никеля будет сформирована компанией к 2024 году, она будет работать на стороннем сырье. Наконец, выпуск сопутствующих химикатов, необходимых в производстве базовых материалов для тяговых батарей, будет налажен к 2025 году.

(С) 3dnews.