8 ноября 2022, 13:45

Бельгія відвантажила ЗСУ вантажівки Volvo Fassi N10

Бельгія поставила в ЗСУ партію Volvo Fassi N10. Кількість та інші подробиці на цей момент не відомі.


Оцените новость:
  • 0 оценок