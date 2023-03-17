Бельгія надасть Україні 240 військових вантажівок сімейства Volvo

17 марта 2023, 9:15

«Часто в центрі уваги — постачання зброї, але також українські підрозділи дуже чекають на ці вантажівки. Логістика така ж важлива, як і зброя», — пояснили в Міноборони країни. Також Бельгія надасть для навчання українських військових 100 своїх інструкторів.