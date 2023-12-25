F-16 можуть прибути в Україну протягом тижня, - ISW

25 декабря 2023, 11:45

"Хоча прем'єр Нідерландів Рютте не підтвердив терміни постачання F-16, нещодавно у стратегічному документі Міністерства оборони Естонії було зазначено, що Нідерланди, Данія, Норвегія та Бельгія вже зобов'язалися пожертвувати F-16 Україні "до кінця року (2023)", - вказується у звіті.