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27 мая 2025, 10:45

Україна з великою ймовірністю отримає німецькі ракети Taurus, — Clash

Мерц також наголосив на необхідності постачання Україні далекобійної зброї. Очікується, що Німеччина надасть 100–150 крилатих ракет Taurus, аналогічних британсько-французьким системам Storm Shadow/SCALP-EG.


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