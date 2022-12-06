6 декабря 2022, 11:15

В Иране объявили об отмене "полиции нравов" — Alarabiya News

Именно деятельность "полиции нравов" привела к убийству Махсы Амини за "неправильное ношение хиджаба" и масштабным протестам в стране.


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