Иран использует беспилотники и приложения для поимки женщин

18 марта 2025, 14:15

Согласно докладу Организации Объединенных Наций, Иран использует беспилотные летательные аппараты, системы распознавания лиц и приложение для подачи жалоб гражданами для обеспечения соблюдения законов об обязательном ношении хиджаба женщинами, сообщает CNN.



Центральным элементом этих репрессий является мобильное приложение Nazer, которое позволяет гражданам и полиции сообщать о женщинах, подозреваемых в нарушениях.



Исследователи обнаружили, что власти также задействовали "беспилотные летательные аппараты" в столице Тегеране и на юге Ирана для наблюдения за общественными местами и "контроля за соблюдением требований ношения хиджаба в общественных местах", в дополнение к новому программному обеспечению для распознавания лиц, которое, как сообщается, было установлено в начале 2024 года "у входных ворот Университета Амиркабир в Тегеране, чтобы контролировать соблюдение требований студентками".