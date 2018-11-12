В Украине создали беспилотник-камикадзе "RAM"

12 ноября 2018, 13:45

Компания «Спецтехноэкспорт» разработала и успешно испытала уникальный беспилотный летательный аппарат, который способен поражать наземные, морские и воздушные цели.

Речь идёт о дроне-камикадзе, который. Известно о том, что речь идёт о сравнительно небольшом беспилотном летательном аппарате, который помимо уничтожения наземных, морских и воздушных целей, может использоваться для проведения разведки и наблюдательных миссий. Беспилотник «RAM» оснащается боеголовкой с тремя килограммами взрывчатого вещества, что делает его довольно эффективным средством для борьбы даже с тяжёлой бронированной техникой.

Параметры «RAM» впечатляют:

- длинна 1 метр 78 сантиметров

- размах крыльев 2 метра 30 сантиметров

- длительность полета до 40 минут

- скорость до 70 км\ч.