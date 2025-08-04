Айтишники в Барселоне вышли на протест — их увольняют из-за ИИ

4 августа 2025, 12:15

Сотрудники компании King провели акцию протеста у офиса в районе Побленоу. Из-за массового внедрения искусственного интеллекта их начали увольнять. Штат уже сократился на 12%. В основном это специалисты, создававшие и обновлявшие игровые уровни.



King — разработчик популярной игры Candy Crush, которая за 11 лет заработала 20 млрд долларов.