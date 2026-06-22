Білорусь та Росія показують в Мінську контр-дронову лінійку нижнього ешелону

22 июня 2026, 15:15

На тій же виставці «Національна безпека. Білорусь-2026» окремий пакет експонатів присвячений протидії безпілотникам — і тут акцент зміщений із далекобійних систем на тактичні засоби прямого застосування на полі бою чи об'єктах інфраструктури.

Логіка цієї частини експозиції протилежна попередній: якщо «КУБ-10МЭ» і «РУС-ПЕ» — про ураження противника на відстані, то «Рокот» та лазерна рушниця — про дешеву й мобільну протидію саме дрону як головній загрозі останніх років.Комплекс для мобільних вогневих груп «Рокот» призначений для перехоплення БпЛА середнього й важкого класу, прикриття стратегічних об'єктів від повітряних і наземних загроз та організації рухомих вогневих точок у зоні бойових дій. Мультиплатформений комплекс розгортається на базі пікапів і малотоннажних вантажівок, до складу входить кулемет з інтелектуальним прицільним комплексом «Титан» та системою виявлення БпЛА — тобто акцент на мобільності та швидкому розгортанні поза стаціонарними позиціями ППО.Окремо вітчизняні розробники вперше презентували лазерну рушницю для боротьби з БпЛА: ураження дрона на дальності до 200 м і знищення оглядової камери до 500 м, джерело живлення — переносне, у рюкзаку. Це принципово інша економіка враження порівняно з ракетним переліком: вартість «пострілу» зводиться до енергоспоживання, а не до ціни боєприпасу.Показовий тут саме рівень, на якому розгортається протидія дронам — не складна стаціонарна ППО, а портативні й мобільні рішення для індивідуального бійця чи невеликої вогневої групи.