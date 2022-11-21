Велика Британія надасть Україні новий пакет протиповітряної оборони на 50 млн

Він включатиме 125 зенітних установок і технології для протидії безпілотникам. Також вони надішлють зимові комплекти для українських військових.
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