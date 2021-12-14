Подразделение Harley-Davidson по производству электробайков выйдет на биржу

14 декабря 2021, 10:15

Стало известно, что LiveWire, занимающееся производством электробайков подразделение Harley-Davidson, выйдет на биржу через слияние с предназначенной для этого SPAC-компанией AEA-Bridges Impact Corp.

Эта сделка принесёт LiveWire около $545 млн при рыночной оценке в $1,77 млрд.



Также отмечается, что в сделке будет участвовать тайваньский производитель скутеров Kymco, называемый в Harley-Davidson «стратегическим партнёром», который поможет LiveWire с расширением бизнеса и производством электрических мотоциклов. В рамках предстоящей сделки LiveWire получит от SPAC-компании $400 млн и ещё по $100 млн вложат Harley-Davidson и Kymco в качестве инвестиций в акционерный капитал (PIPE). После закрытия сделки акции LiveWire будут торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером LVW.



Ранее в этом году Harley-Davidson выделила подразделение LiveWire в самостоятельный бренд для разработки и производства электрических мотоциклов. Первым электробайком бренда стала модель LiveWire One, которая способна преодолевать без подзарядки до 230 км и стоит $22 тыс. Идея с выходом на биржу состоит в том, чтобы LiveWire продолжала извлекать выгоду за счёт близости к материнской компании, одновременно создавая собственную идентичность бренда, отличную от Harley-Davidson.



Напомним, подразделение LiveWire было организовано в 2019 году. Теперь же оно присоединилось к другим производителям транспортных средств на электрической тяге, которые ранее стали публичными через слияние со SPAC-компаниями. Согласно имеющимся данным, дальнейшие планы LiveWire связаны с разработкой электробайков и выходом на новые рынки.

(С) 3dnews