Канадский разработчик квантовых компьютеров D-Wave Systems решил выйти на биржу

9 февраля 2022, 11:45

Спустя почти четверть века после образования канадская компания D-Wave Systems решила выйти на биржу.

Квантовые технологии быстро набирают популярность. На этой волне есть шанс сколотить хороший капитал и привлечь средства для дальнейшего развития, включая выход на новые рынки. Привлечённые средства, когда они появятся, D-Wave Systems планирует использовать для продвижения в развивающихся странах.

Сообщается, что компания не будет размещать свои акции на бирже через процедуру IPO. Вместо этого она воспользуется таким инструментом, как SPAC (Компания по приобретению специального назначения). Это слияние с компанией, специально созданной для слияния с другой частной компанией, которая желает выйти на биржу, минуя процедуру IPO (публичного размещения акций). В качестве такой компании для слияния D-Wave Systems выбрала DPCM Capital.



Сделка оценивается в $1,6 млрд. Слияние обещает привлечь до $340 млн, включая $40 млн от инвесторов в лице PSP Investments, Goldman Sachs Asset Management, NEC Corporation, Yorkville Advisors и Aegis Group Partners. Примечательно, что биржевые аналитики считают текущий отрезок времени неподходящим для выхода на биржу и указывают на негативный опыт ряда компаний, решившихся на такой шаг. Тем не менее, D-Wave Systems уверена в своих действиях и полна оптимизма относительно своего будущего.



Около полутора последних лет D-Wave Systems поставляет на рынок 5000-кубитовую квантовую вычислительную систему Advantage. В январе этого года, например, одна из таких систем установлена в Германии. Квантовые компьютеры D-Wave Systems используют в компаниях Volkswagen AG, Accenture, Lockheed Martin и в ряде других.



Системы D-Wave Systems не могут считаться универсальными квантовыми компьютерами, но они решают задачи оптимизации намного эффективнее классических компьютеров. Они используют принцип так называемого квантового отжига или квантовой нормализации, когда из огромных выборок данных требуется быстро найти группу оптимальных результатов без переборки всего массива. Такие задачи есть, и системы Advantage способны эффективно их решать. Посмотрим, как отреагируют на появление «квантовых» акций биржевые спекулянты. Акции D-Wave Systems после завершения сделки будут торговаться Нью-Йоркской фондовой бирже под индексом «QBTS».

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